رسميا.. الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كتب: نور الدين ميفراني

انتهت مباريات الدور الفاصل للتأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا واكتملت قائمة 36 ناديًا سيشاركون في نسخة 2025-2026.

وتجرى قرعة الدور الفاصل غدا الخميس بإمارة موناكو الفرنسية.

وشهدت المباريات الفاصلة تأهل 3 أندية لأول مرة في تاريخها للمرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهي بودو غليمت وبوفوس وكيرات ألماتي.

الأندية المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا:

المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

المستوى الثاني: آرسنال وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وبنفيكا واتلانتا وفياريال ويوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت وكلوب بروغ.

المستوى الثالث: توتنهام وإندهوفن وأياكس ونابولي وسبورتنغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو غليمت وأولمبيك مارسيليا.

المستوى الرابع: كوبنهاغن وموناكو وغلطة سراي وسانت جيلواز وكاراباخ ونيوكاسل وأتليتك بلباو وبافوس وكيرات ألماتي.