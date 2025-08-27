logo
رياضة

رسميا.. الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

رسميا.. الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم
مباراة بنفيكا ضد فنربخشة بدوري أبطال أوروباالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
27 أغسطس 2025، 9:36 م

كتب: نور الدين ميفراني

انتهت مباريات الدور الفاصل للتأهل لمرحلة المجموعات من  دوري أبطال أوروبا واكتملت قائمة 36 ناديًا سيشاركون في نسخة 2025-2026.

وتجرى قرعة الدور الفاصل غدا الخميس بإمارة موناكو الفرنسية.

أخبار ذات علاقة

لاعبو بافوس القبرصي يشيرون إلى شعار دوري الأبطال

3 أندية تتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

 

وشهدت المباريات الفاصلة تأهل 3 أندية لأول مرة في تاريخها للمرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهي بودو غليمت وبوفوس وكيرات ألماتي.

 

الأندية المشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا:

المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

المستوى الثاني: آرسنال وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وبنفيكا واتلانتا وفياريال ويوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت وكلوب بروغ.

أخبار ذات علاقة

من مباراة كايرات ألماتي وسلتيك

فريق كازاخستاني يفجّر أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا

 

المستوى الثالث: توتنهام وإندهوفن وأياكس ونابولي وسبورتنغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو غليمت وأولمبيك مارسيليا.

المستوى الرابع: كوبنهاغن وموناكو وغلطة سراي وسانت جيلواز وكاراباخ ونيوكاسل وأتليتك بلباو وبافوس وكيرات ألماتي. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC