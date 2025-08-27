رسميا.. الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كتب: نور الدين ميفراني
انتهت مباريات الدور الفاصل للتأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا واكتملت قائمة 36 ناديًا سيشاركون في نسخة 2025-2026.
وتجرى قرعة الدور الفاصل غدا الخميس بإمارة موناكو الفرنسية.
وشهدت المباريات الفاصلة تأهل 3 أندية لأول مرة في تاريخها للمرحلة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهي بودو غليمت وبوفوس وكيرات ألماتي.
المستوى الأول: ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبروسيا دورتموند وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.
المستوى الثاني: آرسنال وباير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد وبنفيكا واتلانتا وفياريال ويوفنتوس وآينتراخت فرانكفورت وكلوب بروغ.
المستوى الثالث: توتنهام وإندهوفن وأياكس ونابولي وسبورتنغ لشبونة وأولمبياكوس وسلافيا براغ وبودو غليمت وأولمبيك مارسيليا.
المستوى الرابع: كوبنهاغن وموناكو وغلطة سراي وسانت جيلواز وكاراباخ ونيوكاسل وأتليتك بلباو وبافوس وكيرات ألماتي.