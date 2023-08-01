الكشف عن مدة غياب أردا غولر عن مباريات ريال مدريد

وبدأ غولر بشكل جيد مع ريال مدريد حيث أظهر جودة كبيرة في تدريبات الفريق، وسافر بالفعل مع النادي إلى الولايات المتحدة الأمريكة لخوض الجولة التحضيرية لكنه أصيب هناك.

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس، سيغيب أردا غولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.