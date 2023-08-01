الكشف عن مدة غياب أردا غولر عن مباريات ريال مدريد
كشفت صحيفة آس الإسبانية، تفاصيل جديدة بشأن مدة الغياب المتوقعة لأردا غولر لاعب خط وسط ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الفريق قادما من فنربخشة التركي.
وانضم غولر إلى ريال مدريد قادما من فنربخشة في صفقة حظيت باهتمام إعلامي كبير في ظل المنافسة التي حدثت مع برشلونة للفوز بخدمات اللاعب الشاب.
وبدأ غولر بشكل جيد مع ريال مدريد حيث أظهر جودة كبيرة في تدريبات الفريق، وسافر بالفعل مع النادي إلى الولايات المتحدة الأمريكة لخوض الجولة التحضيرية لكنه أصيب هناك.
وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.
وحسب صحيفة آس، سيغيب أردا غولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.
ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.
وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية غولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.
وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا غولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.
وربما تتأثر فرص غولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.