دياز يحقق ذهبية أوروبية بثالث أفضل محاولة على مر العصور في الوثب الثلاثي

وكان بيتشاردو، بطل أوروبا والأولمبياد، المنافس الوحيد الذي تجاوز في السابق مسافة 18 مترًا، محققًا أفضل رقم شخصي له وهو 18.08 متر لكن المتسابق (30 عامًا) سرعان ما وجد نفسه متراجعًا أمام منافسه الكوبي المولد.

وقرر حامل اللقب عدم خوض محاولته الرابعة لكنه اضطر إلى المنافسة مرة أخرى بعد أداء دياز.

وسجل بيتشاردو 17.92 متر في محاولته الأخيرة واكتفى بالميدالية الفضية، بينما حصل الفرنسي توماس جوجوا على البرونزية بعدما سجل 17.38 متر.

وفي 2015، شارك بيتشاردو فيما أطلق عليه "أعظم مسابقة للوثب الثلاثي على الإطلاق" عندما سجل هو وكريستيان تايلور أكثر من 18 مترًا في الدوحة، وفي ذلك الوقت كان بيتشاردو في المقدمة، لكنه لم يستطع مجاراة دياز في روما.