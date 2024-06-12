دياز يحقق ذهبية أوروبية بثالث أفضل محاولة على مر العصور في الوثب الثلاثي
سجل الإسباني جوردان دياز 18.18 متر محققًا ثالث أفضل محاولة على مر العصور في منافسات الوثب الثلاثي خلال بطولة أوروبا المقامة في روما، محطِّمًا أيضًا الرقم القياسي للبطولة الصامد منذ 26 عامًا ليفوز بالميدالية الذهبية.
وحقق دياز رقمًا شخصيًّا جديدًا بعدما سجل 17.96 متر في محاولته الرابعة من ست محاولات، لكنه كان لا يزال في المركز الثاني، بعد أن حطم البرتغالي بيدرو بيتشاردو بالفعل الرقم القياسي للبطولة الذي كان يحمله جوناثان إدواردز والبالغ 17.99 متر والذي سجله في 1998 بمحاولة قدرها 18.04 متر.
وكان بيتشاردو، بطل أوروبا والأولمبياد، المنافس الوحيد الذي تجاوز في السابق مسافة 18 مترًا، محققًا أفضل رقم شخصي له وهو 18.08 متر لكن المتسابق (30 عامًا) سرعان ما وجد نفسه متراجعًا أمام منافسه الكوبي المولد.
وقرر حامل اللقب عدم خوض محاولته الرابعة لكنه اضطر إلى المنافسة مرة أخرى بعد أداء دياز.
وسجل بيتشاردو 17.92 متر في محاولته الأخيرة واكتفى بالميدالية الفضية، بينما حصل الفرنسي توماس جوجوا على البرونزية بعدما سجل 17.38 متر.
وفي 2015، شارك بيتشاردو فيما أطلق عليه "أعظم مسابقة للوثب الثلاثي على الإطلاق" عندما سجل هو وكريستيان تايلور أكثر من 18 مترًا في الدوحة، وفي ذلك الوقت كان بيتشاردو في المقدمة، لكنه لم يستطع مجاراة دياز في روما.