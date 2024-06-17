النادي الأقرب لضم فيتور روكي حال رحيله عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي بورتو البرتغالي قد يكون الوجهة الأقرب لضم البرازيلي فيتور روكي، الذي انضم لصفوف برشلونة في يناير الماضي.

روكي انضم إلى الفريق الكتالوني في شهر يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 30 مليون يورو كثوابت، و31 متغيرات، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع المدرب المقال تشافي هيرنانديز.

وترددت أنباء قوية حول إمكانية رحيل روكي عن صفوف برشلونة هذا الصيف، والانتقال إلى أي فريق على سبيل الإعارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإنه رغم رغبة هانزي فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، في الاحتفاظ باللاعب البرازيلي تحت قيادته الموسم المقبل، إلا أن مستقبل روكي يعتمد على عوامل مالية أكثر من العوامل الرياضية، وتكمن النقطة الرئيسية هنا في تسجيل اللاعب. وعلى الرغم من اتفاق جميع الأطراف المعنية على استمراره، إلا أن كل شيء سيكون رهينًا بلوائح اللعب المالي النظيف.