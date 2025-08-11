البطولة الغائبة.. بشرى سارة للنصر السعودي بعد التعاقد مع كومان

تلقى نادي النصر السعودي "بشرى سارة" بعد أن اقترب من ضم الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ، وذلك بعد توصل إدارة "العالمي" إلى اتفاق نهائي مع النادي الألماني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق بايرن ميونخ على بيع كومان مقابل 30 مليون يورو، حيث سيوقع الجناح الفرنسي عقدًا يمتد حتى عام 2028.

وكانت إدارة النصر قد بدأت مفاوضاتها مع اللاعب منذ عدة أشهر، وتمكنت من إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق، ليخضع قريبًا للفحص الطبي قبل إتمام التعاقد رسميًا.

بُشرة خير للنصر

يُعد كومان أحد أبرز اللاعبين في أوروبا، حيث سجل 72 هدفًا وقدم 71 تمريرة حاسمة في 339 مباراة مع بايرن ميونخ منذ انضمامه عام 2015.

كما يُعتبر رمزًا للإنجاز، حيث حقق لقب الدوري في كل المواسم الـ13 التي لعبها خلال مسيرته، بمعدل بطولة واحدة كل موسم.

وحقق كومان لقب الدوري 9 مرات مع بايرن ميونخ، ومرتين مع باريس سان جيرمان، ومثلهما مع يوفنتوس ليفوز بلقب الدوري لـ13 عامًا على التوالي.

وتأتي هذه الصفقة كبشرى سارة لجماهير النصر، التي تنتظر التتويج بلقب الدوري منذ عام 2019، حيث يُعتقد أن خبرة كومان وقدراته الفنية ستعزز فرص الفريق في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.