إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري بقطع في الرباط الصليبي
تلقى الأهلي المصري صدمة جديدة بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تطوراً جديداً في ملف إصابة لاعبه كريم فؤاد، وتأكد إصابته بقطع كلي في الرباط الصليبي.
وغادر كريم فؤاد مباراة الأهلي أمام بيراميدز، أمس الأول الاثنين، في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري متأثراً بالإصابة في الركبة.
وأكد مصدر مقرب من كريم فؤاد لـ"إرم نيوز" أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.
وأشار إلى أن الأهلي انتظر خضوع اللاعب لأشعة وفحوصات جديدة لتحديد مدى إصابته بعد استمرار شكوى اللاعب من آلام قوية في الركبة.
وسيغيب كريم فؤاد لاعب الأهلي لمدة 8 أشهر تقريباً لينتهي موسم اللاعب مع الفريق الأحمر.
ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تطورات إصابة كريم فؤاد، بعد ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني لناديه إن الكشف الطبي أثبت إصابة اللاعب بجزع في أربطة الركبة، وسيخضع للبرنامج التأهيلي للعودة للمباريات مجدداً.
وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام إصابة لاعبه أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة ناجحة في النمسا، كما أن الحارس مصطفى شوبير تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة وخضع أيضاً للجراحة في النمسا.
ويستعد الأهلي لإعلان التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة لتدعيم الفريق الأحمر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع أحقية شرائه.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.