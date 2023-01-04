إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي المصري بقطع في الرباط الصليبي

وأكد مصدر مقرب من كريم فؤاد لـ"إرم نيوز" أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار إلى أن الأهلي انتظر خضوع اللاعب لأشعة وفحوصات جديدة لتحديد مدى إصابته بعد استمرار شكوى اللاعب من آلام قوية في الركبة.

وسيغيب كريم فؤاد لاعب الأهلي لمدة 8 أشهر تقريباً لينتهي موسم اللاعب مع الفريق الأحمر.

ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تطورات إصابة كريم فؤاد، بعد ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.