ترتيب الدوري السعودي.. ثلاثية للهلال في شباك النصر تطير به في الصدارة (فيديو)

وتأخرت انطلاقة المباراة دقيقتين بسبب الدخان المنبعث من الألعاب النارية التي أشعلها المشجعون في المدرجات.

وانطلقت المباراة دون أن ينقشع الدخان بالكامل، بضغط متقدم من جانب الهلال والذي مكن مالكوم من خطف الكرة ليمررها إلى ميتروفيتش الذي راوغ دفاع النصر قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.

كان الهلال الفريق الأخطر خلال أغلب فترات الشوط الأول، لكنه لم يترجم الفرص التي حصل عليها بفضل الضغط المتقدم والهجمات المرتدة، بينما ارتكب نواف العقيدي حارس مرمى النصر خطأ كاد أن يكلف فريقه غاليا.

وكانت لمسة تاليسكا المهارية أخطر فرص النصر قبل الاستراحة.

ورغم البداية القوية للنصر في الشوط الثاني، إلا أن التقدم كان من نصيب الهلال من ضربة رأس متقنة لعبها سافيتش بعد مرور أكثر من ساعة بقليل على عمر المباراة.

وبعدما بدا النصر قريبا من التعادل، كان لميتروفيتش رأي آخر، إذ سجل هدفين في غضون دقيقتين ليحسم الفوز لصالح الهلال.