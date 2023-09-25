ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يحسم الديربي بثلاثية في شباك ريال مدريد (فيديو)

افتتح موراتا التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس بعد تمريرة صمويل لينو العرضية وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 18 بعد تمريرة ساؤول نيغيز.

وقلص توني كروس الفارق بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 لكن موراتا وسع الفارق مجددا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هدية أخرى من ساؤول.

وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للريال في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الفوز في الخمس مباريات السابقة.