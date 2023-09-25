ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يحسم الديربي بثلاثية في شباك ريال مدريد (فيديو)
سجل ألفارو موراتا ثنائية ليقود أتلتيكو مدريد للفوز بأداء قوي 3-1 على غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
افتتح موراتا التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس بعد تمريرة صمويل لينو العرضية وأضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 18 بعد تمريرة ساؤول نيغيز.
وقلص توني كروس الفارق بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 لكن موراتا وسع الفارق مجددا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هدية أخرى من ساؤول.
وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.
في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للريال في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الفوز في الخمس مباريات السابقة.
وتقدم أتلتيكو، الذي تتبقى له مباراة، للمركز الخامس برصيد عشر نقاط بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية.
بينما تراجع ريال، الذي بدأ الجولة في الصدارة، إلى المركز الثالث ولديه 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: