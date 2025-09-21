قرار رسمي جديد لإنقاذ موسم النجم الساحلي التونسي

اتخذت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي قراراً رسمياً جديداً لإنقاذ موسم الفريق الأول لكرة القدم.

وتلقّى النجم الساحلي هزيمة مريرة على يد شبيبة القيروان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري التونسي يوم الثلاثاء الماضي وهي الخسارة التي تسببت في إقالة المدرب لسعد الدريدي من منصبه وتعيين محمد علي نفخة بشكل مؤقت.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. النجم الساحلي يطيح بمدربه لسعد الدريدي بعد مفاجأة شبيبة القيروان

وخسر النجم الساحلي أمام مضيفه الأهلي مدني السوداني بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمس السبت.

وتقدم منتصر عمار باستقالة رسمية من مهاجمه كرئيس لفرع كرة القدم بنادي النجم الساحلي لأسباب شخصية بحسب بيان رسمي من الفريق التونسي.

أخبار ذات علاقة النجم الساحلي يسقط في فخ الخسارة ضد أهلي مدني السوداني بكأس الكونفدرالية

وأعلن نادي النجم الساحلي تعيين صابر بن فرج نجم الفريق الأسبق في خطة المسؤول الأول عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لمنتصر عمار.

وجاء هذا القرار لإنقاذ موسم النجم الساحلي بعد أن تراجع الفريق للمركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط في الدوري التونسي.

أخبار ذات علاقة قصة غريبة.. هل تعاقد النجم الساحلي التونسي مع مصارع لتعزيز فريق كرة القدم؟

وأصبح النجم الساحلي مهدداً بالخروج المبكر من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الهزيمة على يد منافسه السوداني.

ويعد صابر بن فرج صاحب الـ 46 عاماً أحد أبرز لاعبي النجم الساحلي الذين أسهموا في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2007 بتألقه في مركز الظهير الأيمن كما توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2006.