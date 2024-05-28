أول رد من إدارة الزمالك على أزمة ناشئ الفريق وإمام عاشور
ردّ محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصرف ياسين حافظ لاعب فريق الشباب بالنادي، وتهنئته لإمام عاشور بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.
ياسين حافظ لاعب الشباب بنادي الزمالك وشقيق زوجة إمام عاشور، قرر الاحتفال بزوج شقيقته من خلال وضع صورة له على حسابه على منصة "إنستغرام".
ونشر ياسين صورة إمام عاشور رفقة كأس دوري أبطال أفريقيا، وعلق قائلا: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".
وتعرض ياسين حافظ لهجوم ضار من جماهير نادي الزمالك.
وقال محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث من ياسين حافظ أنه اختار التوقيت الخاطئ لتهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي، رغم أنه زوج شقيقته، وهو أمر غير ناضج".
وأضاف: "اللاعب استفز جماهير النادي، وكان لا بد من أن يحافظ على مشاعر الجماهير، ولكن قلة خبرته هي من تسببت في ذلك".
وأضاف محمد طارق: "بصفتي عضو مجلس إدارة، فاللاعب تقدم باعتذار، وأنه تعامل على أنه شقيق زوجة إمام عاشور فقط".
وأضاف: "تم إغلاق الموضوع والقرار النهائي يخص مجلس الإدارة".
وعن تصريحات اللاعب بأن جوزيه غوميز مدرب الفريق طلب تصعيده للفريق الأول، ولكن الإدارة رفضت بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، قال طارق: "غوميز لم يطلب تصعيد ياسين حافظ، وكل ما يتردد عن هذا الأمر غير صحيح".
واختتم: "ليس لدينا خصومة مع اللاعب، ولكنه تصرف بشكل خاطئ، وفي الوقت نفسه هو ابن من أبناء النادي ووالده زملكاوي جدًا، وعائلته أعضاء داخل النادي".