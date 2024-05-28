أول رد من إدارة الزمالك على أزمة ناشئ الفريق وإمام عاشور

وقال محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث من ياسين حافظ أنه اختار التوقيت الخاطئ لتهنئة إمام عاشور لاعب الأهلي، رغم أنه زوج شقيقته، وهو أمر غير ناضج".

وأضاف: "اللاعب استفز جماهير النادي، وكان لا بد من أن يحافظ على مشاعر الجماهير، ولكن قلة خبرته هي من تسببت في ذلك".

وأضاف محمد طارق: "بصفتي عضو مجلس إدارة، فاللاعب تقدم باعتذار، وأنه تعامل على أنه شقيق زوجة إمام عاشور فقط".

وأضاف: "تم إغلاق الموضوع والقرار النهائي يخص مجلس الإدارة".

وعن تصريحات اللاعب بأن جوزيه غوميز مدرب الفريق طلب تصعيده للفريق الأول، ولكن الإدارة رفضت بسبب حالة النسب مع إمام عاشور، قال طارق: "غوميز لم يطلب تصعيد ياسين حافظ، وكل ما يتردد عن هذا الأمر غير صحيح".

واختتم: "ليس لدينا خصومة مع اللاعب، ولكنه تصرف بشكل خاطئ، وفي الوقت نفسه هو ابن من أبناء النادي ووالده زملكاوي جدًا، وعائلته أعضاء داخل النادي".