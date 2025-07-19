أبلغ جيسوس بالقرار.. رونالدو يرفض رحيل نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أبلغ مواطنه جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بضرورة عدم الاستغناء عن أحد أبرز لاعبي الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وكان النصر أعلن أخيرا تعاقده مع جيسوس ليتولى تدريبه خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تم فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي بعد نهاية الموسم.

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وسيتولى جيسوس تدريب النصر حتى نهاية الموسم المقبل، إذ كانت محطة الرجل البرتغالي الأخيرة هي الهلال، غريم فريقه الجديد التقليدي، قبل إقالته من منصبه أواخر أبريل الماضي عقب الخسارة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق لجيسوس، بطل الدوري البرتغالي والبرازيلي والسعودي السابق، تدريب مجموعة من الأندية، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ في البرتغال وفلامنغو بالبرازيل، بالإضافة إلى فنربخشة التركي والهلال السعودي.

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ووفقا لما ذكره موقع "365"، فإن "رونالدو يُصر على بقاء الفرنسي محمد سيماكان في الخط الخلفي الموسم المقبل، إذ أبلغ جيسوس بأهمية استمراره مع الفريق وضرورة عدم الاستغناء عنه".

وخاض النصر أول تدريب تحت قيادة جيسوس، يوم الخميس الماضي، في مقر تدريباته بالعاصمة السعودية الرياض، وشهد غياب الثنائي رونالدو وسيماكان.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، كواليس اليوم الأول من المران، الذي شهد تدريبات لياقية واختبارات بدنية.

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ومن المقرر أن ينضم رونالدو وسيماكان إلى تدريبات الفريق خلال معسكر النمسا التحضيري، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد موافقة المدير الفني على التحاقهما بالمجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان محمد سيماكان قد انضم إلى صفوف نادي النصر في الصيف الماضي، قادمًا من لايبزيغ الألماني على سبيل الإعارة، قبل أن يفعّل النادي بند إلزامية الشراء، ليبقى مع "العالمي" حتى 2029.

وشارك محمد سيماكان في 39 مباراة مع نادي النصر خلال الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 3.