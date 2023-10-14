تقرير: تونالي طلب الاستعانة بطبيب نفسي للتغلب على إدمانه المراهنات

كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن آخر التفاصيل الخاصة بأزمة ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل، بعدما تم اكتشاف تورطه في أزمة مراهنات غير قانونية، ما استدعى استبعاده من قائمة المنتخب الإيطالي مؤخرا.

وبدأ الأمر بظهور أنباء تكشف بالتفصيل أن نيكولو فاغيولي، لاعب يوفنتوس، قيد التحقيق بسبب المراهنة على منصة غير قانونية، وهو ما اعترف به لاحقًا أمام المدعين العامين في تورينو، وقام بتسليم هاتفه إلى الشرطة، ومن ثم تم توسيع نطاق التحقيق.

ولاحقًا قامت الشرطة باستجواب الثنائي الإيطالي، نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا وساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل.