تقرير: تونالي طلب الاستعانة بطبيب نفسي للتغلب على إدمانه المراهنات
كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن آخر التفاصيل الخاصة بأزمة ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل، بعدما تم اكتشاف تورطه في أزمة مراهنات غير قانونية، ما استدعى استبعاده من قائمة المنتخب الإيطالي مؤخرا.
وبدأ الأمر بظهور أنباء تكشف بالتفصيل أن نيكولو فاغيولي، لاعب يوفنتوس، قيد التحقيق بسبب المراهنة على منصة غير قانونية، وهو ما اعترف به لاحقًا أمام المدعين العامين في تورينو، وقام بتسليم هاتفه إلى الشرطة، ومن ثم تم توسيع نطاق التحقيق.
ولاحقًا قامت الشرطة باستجواب الثنائي الإيطالي، نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا وساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل.
وقالت صحيفة "كورييري"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "تونالي بعد استبعاده من المنتخب لم يعد إلى نيوكاسل فورًا بل ذهب لميلانو واجتمع مع وكيله وعائلته، اللاعب كان يبكي أثناء حديثه معهم وطلب منهم الدعم لأنه متوتر، أيضًا أخبر وكلاءه أنه يريد المساعدة للتخلص من إدمان المراهنات".
وأضاف التقرير: "أقر اللاعب بقبوله للمساعدة التي يقترحها وكلاؤه للتغلب على إدمانه لعب القمار، حيث أظهر تونالي انفتاحه على حضور جلسات علاج نفسي، وجعل نفسه أداة لرفع مستوى الوعي بين الشباب بشأن هذه السلوكيات".
يذكر أنه حال ثبوت تورط اللاعبين، فقد يتعرضون لعقوبة الإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة تصل إلى 3 سنوات.
بينما يواجه إيطاليا نظيره مالطا، مساء اليوم السبت في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 7 نقاط بعدد مباريات أقل عن أوكرانيا.
ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ولم يحقق منتخب مالطا أي نقطة من 5 مباريات.