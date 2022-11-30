نقل بيليه للمستشفى مرة أخرى لاستكمال علاجه من السرطان.. وابنته تكشف تطورات حالته (شاهد)
أعلنت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن نقل والدها إلى المستشفى في إطار علاجه من السرطان، مضيفة أنه ليس هناك "أي مفاجأة" وأن الحالة "ليست حرجة".
ونشرت كيلي ناسيمنتو منشورا على "إنستغرام"، أكدت فيه نقل والدها للمستشفى، بعد أن ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه تم إدخاله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين؛ بسبب وجود "تورم عام"، وأنه يخضع لعدة فحوصات لإجراء تقييم أكثر تعمقا لمشكلاته الصحية.
وكتبت ناسيمنتو: "الكثير من الاشعارات في وسائل الإعلام اليوم فيما يتعلق بصحة والدي. إنه في المستشفى ينظم علاجه".
وأضافت: "الحالة ليست حرجة كما أنه لا توجد أي توقعات جديدة مزعجة. سأكون موجودة هناك استعدادا للعام الجديد وأعد بنشر بعض الصور".
وكان بيليه (82 عاما) قد استئصل ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.
وكان بيليه (82 عاما) قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.
وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه كان يعاني من مشاكل في القلب، وأبدى طاقمه الطبي قلقا من أن علاجه الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.
ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.
وذكرت التقارير الإعلامية أن العلاج الكيميائي للسرطان لم يعد مجديًا، بينما تم تشخيص حالته بالارتباك العقلي عند دخوله المستشفى حيث كان يعاني من القلق.
ولا يوجد جدول زمني لمغادرة بيليه للمستشفى حيث لازال في ألبرت إنشتاين رفقة زوجته يتلقى الرعاية الطبية.
ولم يعلق المستشفى في ساو باولو عن حالة النجم البرازيلي بينما أكدت زوجته أن تواجده في المستشفى من أجل العلاج الكيميائي والفحوصات العادية.