نقل بيليه للمستشفى مرة أخرى لاستكمال علاجه من السرطان.. وابنته تكشف تطورات حالته (شاهد)

وكان بيليه (82 عاما) قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.

وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية أن بيليه كان يعاني من مشاكل في القلب، وأبدى طاقمه الطبي قلقا من أن علاجه الكيميائي لم يحقق النتائج المتوقعة.

ولم يرد مدير أعمال بيليه ومستشفى ألبرت أينشتاين على الفور على طلبات للتعليق.

وذكرت التقارير الإعلامية أن العلاج الكيميائي للسرطان لم يعد مجديًا، بينما تم تشخيص حالته بالارتباك العقلي عند دخوله المستشفى حيث كان يعاني من القلق.

ولا يوجد جدول زمني لمغادرة بيليه للمستشفى حيث لازال في ألبرت إنشتاين رفقة زوجته يتلقى الرعاية الطبية.

ولم يعلق المستشفى في ساو باولو عن حالة النجم البرازيلي بينما أكدت زوجته أن تواجده في المستشفى من أجل العلاج الكيميائي والفحوصات العادية.