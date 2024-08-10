تعرضت المصرية سلمى أيمن، لاعبة الخماسي الحديث، للاستبعاد من منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد سقوطها من على صهوة جوادها، في الدور نصف النهائي بالخماسي الحديث.

ولم تتمكن سلمى أيمن من الاستمرار في منافسات الفروسية بعد السقوط، لتُستَبعد منها، في حين تتبقى لها منافسات السلاح والسباحة والليزر رن.

كما أنهت زميلتها ملك إسماعيل منافسات الفروسية في المركز السابع ضمن مسابقات الخماسي الحديث.

وحصدت ملك إسماعيل 286 نقطة في المركز السابع بترتيب منافسات الفروسية بالخماسي الحديث، وتبقى منافسات السلاح والسباحة والليزر رن في هذه الفئة.