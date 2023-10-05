لماذا ظهر أراوخو ويده مربوطة بضمادة قبل مباراة برشلونة وبورتو؟ (صورة)
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" سبب ظهور رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، وهو يضع ضمادة على يده في التدريب الأخير قبل مباراة الفريق الكتالوني ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن قلب دفاع برشلونة كان غاضبًا للغاية بعد الهدف الثاني لمايوركا، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وأشارت الصحيفة إلى أن أراوخو نفّس عن غضبه بضربة بيده اليسرى بين الشوطين، ما تسبب في إصابته بجروح، وهو ما يفسر ظهور يده وهي مغطاة بالضمادات أمس.
ويعد رونالد أراوخو أحد أكثر اللاعبين إثارة وتنافسية بغرفة تبديل الملابس في برشلونة، وهو أيضا أحد قادة الفريق هذا الموسم.
وسقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه ريال مايوركا، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وحسب تقرير الصحيفة لا يوجد إصابات خطيرة في يد أراوخو لكنه عانى من بعض الآلام ففضل ربط يده تفاديا لأي مضاعفات.
وشارك أراوخو بشكل طبيعي لاحقا مع الفريق.