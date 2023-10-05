لماذا ظهر أراوخو ويده مربوطة بضمادة قبل مباراة برشلونة وبورتو؟ (صورة)

وقالت الصحيفة الإسبانية إن قلب دفاع برشلونة كان غاضبًا للغاية بعد الهدف الثاني لمايوركا، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وأشارت الصحيفة إلى أن أراوخو نفّس عن غضبه بضربة بيده اليسرى بين الشوطين، ما تسبب في إصابته بجروح، وهو ما يفسر ظهور يده وهي مغطاة بالضمادات أمس.