الأسطورة بيليه يشكر الجماهير خلال زيارة شهرية للمستشفى

قال بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، أمس الخميس، في منشور عبر حسابه على تطبيق إنستغرام إنه في المستشفى في زيارة شهرية، ووجه الشكر لمعجبيه على الرسائل الإيجابية التي تلقاها.

ونشر المهاجم السابق بيليه (82 عاما)، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، صورة يظهر فيها وجهه على مبنى في قطر بجانب رسالة تقول "تعافى قريبا".

وقال في المنشور: "أصدقائي، أنا في المستشفى في زيارة شهرية. من اللطيف دائما تلقي رسائل إيجابية مثل هذه. شكرا لقطر على مساندتها وللجميع على ردود الفعل الإيجابية!".

ودخل بيليه مستشفى في ساو باولو يوم الثلاثاء الماضي لإعادة تقييم علاجه من السرطان عقب استئصال ورم من القولون في سبتمبر أيلول 2021.

وعانى بيليه، الذي قاد البرازيل إلى لقب كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال نشطا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الشهر الماضي إنه يأمل في تمديد المنتخب الوطني البرازيلي لرقمه القياسي في الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة.