"دكة لأفشة والشحات".. رضا عبد العال يصدم زيزو (فيديو)

وجّه رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، نصيحة إلى مسؤولي الفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بنتيجة (2-0) في الجولة الخامسة من الدوري، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار رسمي بإقالة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث في الأهلي سببه اللاعبون الموجودون على مقاعد البدلاء، بعدما تم التعاقد مع أسماء مثل أشرف بن شرقي، وهو لاعب انتهى كرويًا، في وقت كان يضم الفريق حسين الشحات، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. الأهلي تعاقد مع لاعبين لمجرد الشو الإعلامي، وهو ما تسبب في أزمات داخل غرفة الملابس".

وأضاف: "إذا أراد الأهلي نصيحتي فعليه الاعتماد على حسين الشحات، محمد مجدي (أفشة)، وطاهر محمد طاهر. يجب إعادة الحرس القديم، وإجلاس زيزو وبن شرقي على الدكة، فهما لم يقدما أي فائدة وتسببا في خسارة الفريق أمام بيراميدز. غاب التنافس بين اللاعبين، وأصبح البعض يدخل التدريبات وهو يعلم أنه سيشارك أساسيًا دون جهد، بينما هناك من يبذل مجهودًا كبيرًا ولا يجد فرصة".

واختتم: "لا أفهم ماذا قدّم زيزو فنياً ليستحق كل هذا الدفاع. أمام بيراميدز لم يظهر بأي شكل مؤثر، وكأن دوره يقتصر على تسديد ركلات الجزاء والركنيات، وهو غير قادر على قيادة فريق بحجم الأهلي".