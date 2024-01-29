أسوأ لاعبي منتخب مصر في أمم أفريقيا

محمد النني

نجم آرسنال الإنجليزي لم يلمس الكرة مع فريقه إلا لدقائق معدودة هذا الموسم، ولم يكن يصح من الأساس أن يجد مكانته الأساسية في منتخب الفراعنة محفوظة كأن مركز وسط الملعب في مصر فارغ لهذه الدرجة.

المستويات الجيدة للنني في مواجهة الكونغو الديموقراطية لن تغني المنتخب المصري عن الكوارث التي قدمها في مواجهتي موزمبيق وغانا، ومشاركته بشكل مباشر في أخطاء أدت لأهداف للمنافسين، وأضعفت موقف مصر في المنافسة.

النني الذي من المفترض أن وظيفته إفساد هجمات المنافس، والتدخل لقطع الكرة من بين أقدامه، تدخل مرة واحدة فقط في 3 مباريات، لكنه استعاد 14 كرة أخرى بفضل تمركزه الجيد، وهو أمر يشفع له قليلًا، لكن غياب إضافته الهجومية أدخله لتلك القائمة بعد أن راوغ مرة واحدة فقط وغابت تسديداته ولم ينجح في تقديم سوى 6 تمريرات طولية منها واحدة فقط صنعت فرصة.