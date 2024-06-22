بسبب كريستيانو رونالدو.. رجل أمن يتسبب في إصابة راموس

سرق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الأنظار في مباراة تركيا التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

واقتنص منتخب البرتغال فوزه الثاني على التوالي بالنسخة الحالية للبطولة القارية ليعزز صدارته للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ويضمن بشكل رسمي التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.

وسجل أهداف منتخب البرتغال برناردو سيلفا وساميت أكايدين في مرماه بالخطأ وبرونو فرنانديز.