بسبب كريستيانو رونالدو.. رجل أمن يتسبب في إصابة راموس
سرق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الأنظار في مباراة تركيا التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
واقتنص منتخب البرتغال فوزه الثاني على التوالي بالنسخة الحالية للبطولة القارية ليعزز صدارته للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ويضمن بشكل رسمي التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.
وسجل أهداف منتخب البرتغال برناردو سيلفا وساميت أكايدين في مرماه بالخطأ وبرونو فرنانديز.
وشهدت المباراة اقتحام أكثر من مشجع لمحاولة الوصول إلى كريستيانو رونالدو ومصافحته والتقاط الصور التذكارية معه.
واقتحم أحد الأطفال ملعب المباراة والتقط بالفعل صورة سيلفي مع رونالدو أثناء اللقاء.
ودخل مشجع آخر إلى أرضية الملعب لمصافحة رونالدو قبل أن يحاصره الأمن ويبعده عن الملعب.
وحاول أحد المشجعين عقب نهاية اللقاء الوصول إلى رونالدو، ولكن الأمن أبعده عن النجم البرتغالي.
المثير أن أحد أفراد الأمن قام بعرقلة غونسالو راموس لاعب منتخب البرتغال أثناء محاولته إبعاد المشجع عن الوصول إلى رونالدو ما أدى لشكوى راموس من بعض الآلام وأدت لإصابته.
وجلس راموس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في لقاء البرتغال ضد تركيا.