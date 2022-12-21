غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم

كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة غوارديولا خلال وجوده في برشلونة بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة، غدا الخميس: "إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور.. بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي".

وأضاف: "الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز (ميسي) بكأس العالم لن يتغير رأيي".

وقال غوارديولا إن لاعبي سيتي 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي.