جوبي شقيق جود بيلينغهام ينتقل من برمنغهام سيتي إلى سندرلاند

أعلن نادي سندرلاند التعاقد مع جوبي بيلينغهام، شقيق جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، قادمًا من برمنغهام سيتي.

وكتب سندرلاند في بيان: "بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، وصل لاعب خط الوسط الموهوب ووقع عقدًا طويل الأمد مع النادي".

وأضاف: "استمتع جوبي بموسم خارق مع برمنغهام خلال موسم 2022/2023، حيث أسس نفسه كعضو منتظم في الفريق الأول وشارك في 22 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى)".