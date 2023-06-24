جوبي شقيق جود بيلينغهام ينتقل من برمنغهام سيتي إلى سندرلاند
أعلن نادي سندرلاند التعاقد مع جوبي بيلينغهام، شقيق جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، قادمًا من برمنغهام سيتي.
وكتب سندرلاند في بيان: "بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا في وقت سابق من هذا الشهر، وصل لاعب خط الوسط الموهوب ووقع عقدًا طويل الأمد مع النادي".
وأضاف: "استمتع جوبي بموسم خارق مع برمنغهام خلال موسم 2022/2023، حيث أسس نفسه كعضو منتظم في الفريق الأول وشارك في 22 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى)".
وتابع سندرلاند: "ظهر اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا لأول مرة مع برمنغهام سيتي وهو يبلغ من العمر 16 عامًا وحصل على تقدير دولي مرارًا، حيث مثل منتخب إنجلترا في مستوى أقل من 16 و17 و18 عامًا".
وسيرتدي جوبي القميص رقم 7، وسينضم إلى زملائه الجدد يوم الإثنين، عندما يبدأ التدريب قبل الموسم.
ونقل سندرلاند عن جوبي قوله: "كنت أفكر في هذا لفترة طويلة ولا أطيق الانتظار للبدء، أمضيت سنوات عديدة في برمنغهام سيتي، وقد ساعد ذلك حقًا في تطوري، لكنني أشعر الآن أنه الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة التالية، أنا أتطلع إلى العمل تحت قيادة المدرب، أريد أن أتعلم وأطور لعبتي، وأشعر أنني أتقدم كل أسبوع، لذا فإن اللعب مع لاعبين جيدين سيساعدني فقط".
وأضاف: "ملعب النور هو أفضل جو لعبت فيه على الإطلاق وقد جعلني المشجعون أشعر بالفعل بالترحيب عبر الإنترنت، لذلك أنا متحمس للذهاب وأركز على ترك كرة القدم تتحدث عن نفسها".