وزير الرياضة السعودي يرد على الحائلي ويكشف حقيقة ميزانية تعاقدات الاتحاد

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن وزارة الرياضة لم تميّز بين أي من الأندية السعودية، وأنها منحت كل أندية المحترفين، ولا سيما الأندية الكبرى الاعتمادات المالية الكافية للتعاقدات مع اللاعبين والمدربين في الموسم الماضي.

وكشف عبد العزيز بن تركي الفيصل في حوار مطول مع "راديو ثمانية" أنه يجهل شخصيا سبب التصريحات المنسوبة لرئيس نادي الاتحاد السابق أنمار الحائلي بالقول إنه لا يعرف الميزانية المرصودة له مضيفا: "نحن منحنا كل الأندية الميزانيات الخاصة بها، ومن بينها نادي الاتحاد، حقيقة أجهل سبب قوله (الحائلي) بأنه لا يعرف ذلك."

وتابع وزير الرياضة السعودي: "من كان أول نادي تعاقد مع اللاعبين العالميين، ألم يكن الاتحاد عندما تعاقد مع كريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا؟ إذن لماذا صرح الحائلي بذلك؟ نحن لم نميز بين أي من الأندية؟

وفي جانب آخر من حديثة مع "راديو ثمانية" تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن التعاقدات التي أجرتها الأندية السعودية الأربعة الكبيرة (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي) قائلا إن كل ناد له برنامج مخصص واعتمادات مادية مرصودة لا تخضع فقط لإسم النادي وإنما للاعبين المستهدف التعاقد معهم.

وأضاف في رد على سؤال حول ما إذا كانت ميزانيات الأندية السعودية متساوية: "لا يمكن قياس الميزانيات بهذه الطريقة، والأندية هي اللي اختارت اللاعبين، وما فيه نادي ما لبّينا طلبه".

وتابع: "لو مثلا سيتعاقد أحد النوادي مع ليونيل ميسي.. كم سيكون المال المرصود لميسي؟ وهل هناك مثل ميسي؟ هل من المنطقي أن أدفع الأموال ذاتها للاعب آخر مثل تلك التي يتم دفعها من أجل التعاقد مع ميسي."

وأكد وزير الرياضية السعودي أن الوزارة قدمت لكل الأندية ما طلبته ولم يكن هناك أي ناد لم يتم تلبية طلباته وفق تصريحه.