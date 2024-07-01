النجم الساحلي يواجه أزمته المالية الخانقة بالاستغناء عن نصف الفريق

كشفت مصادر قريبة من النجم الساحلي، حامل لقب الدوري التونسي لموسم 2022 ـ 2023 أن إدارة النادي توصلت بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى الاستغناء عن 6 لاعبين من الفريق الأول الذي خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض في كل المسابقات، وذلك بهدف الضغط على النفقات ورفع عقوبة المنع من التعاقدات.

وقال مصدر مسؤول في النجم، ثاني الأندية التونسية تتويجًا بالألقاب المحلية والقارية في كرة القدم بعد الترجي، إن الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها النادي أفضت بدورها إلى أزمة إدارية برحيل رئيس النادي عثمان جنيح عن منصبه قبل أن تعقبها أزمة نتائج كارثية لم يسبق أن سجلها الفريق منذ سنين طوال.

واحتل النجم الذي توج تحت قيادة مدربه الشهير فوزي البنزرتي بلقب الدوري التونسي لموسم 2022 ـ 2023 للمرة الأولى منذ سبع سنوات والحادية عشرة في تاريخه، المركز قبل الأخير في مجموعة الصراع من أجل اللقب كما غادر سباق كأس تونس من الدور ربع النهائي أمام الملعب التونسي (المتوج لاحقًا).

ولم يكن حصاد النادي أفضل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بخروجه من المسابقة من دور المجموعات.