أ ف ب: رئيس الوزراء الهندي يجري محادثات "جيّدة" مع بوتين

جائزة زائفة.. رونالدو يرد بقوة على استبعاده من ترشيحات الكرة الذهبية (فيديو)

كريستيانو رونالدوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 1:38 م

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، صمته بعد عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تُوِّج بها 5 مرات قبل ذلك.

 وجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين خاليًا من اسمي رونالدو (40 عامًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الثانية على التوالي، فيما تصدّرها نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي، ولاعب برشلونة الإسباني الشاب لامين يامال، كأبرز المرشحين للفوز باللقب.

ورغم تألقه مع نادي النصر السعودي بتسجيله 35 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، وإحرازه لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، لم يكفِ ذلك لضمان مكانه بين المرشحين، في قرار يثير الجدل حول معايير التقييم.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة الفرنسية باريس، لكن رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، سيكون غائبًا عن المنافسة مرة أخرى.

ولم يُدرج منظمو الجائزة أي لاعب من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

تصريح ناري من رونالدو

وعلّق رونالدو بحدّة على القرار قائلًا لقناة (Sport TV): "الكرة الذهبية؟ جائزة زائفة.. هذا بالنسبة لي شيء وهمي"، في إشارة إلى عدم اكتراثه بالجائزة التي تُعدّ الأبرز في عالم كرة القدم.

يُذكر أن رونالدو حصل على الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته، بينما يتصدر ميسي قائمة الفائزين برصيد 8 كرات ذهبية، لكن يستمر غيابهما معًا عن المنافسة هذا العام.

 

 

