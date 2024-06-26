ميسي يكشف سر تأثر مستواه في مباراة الأرجنتين وتشيلي
أثار ليونيل ميسي قلق جمهوره بعدما كشف عن معاناته من إصابة أثرت على مستواه في مواجهة تشيلي، خلال المباراة التي جمعتهما، فجر الأربعاء، في بطولة كوبا أمريكا 2024.
وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا قاتلًا على نظيره تشيلي، بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا.
ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أرجنتينية، فمن المقرر أن يخضع ميسي لفحوصات طبية، يوم الأربعاء، في منتخب الأرجنتين بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى، والتي منعته من اللعب بكامل لياقته خلال الفوز الصعب على تشيلي.
وقال ميسي للصحفين عقب المباراة: "لا أعلم حجم إصابتي، إنها تضايقني قليلًا، لكنني تمكنت من إنهاء المباراة، آمل ألا يكون الأمر خطيرًا، لقد كان من الصعب علي التحرك بحرية بسبب بعض الانزعاجات، سنرى كيف سيكون الوضع غدًا".
وأضاف: "اليوم قمنا بخطوة مهمة من أجل الراحة، لقد تأهلنا وهناك العديد من المباريات المقبلة والرحلات، سنبدأ الآن بالتفكير بما هو قادم".
وشهدت المباراة تعرض ليونيل ميسي لتدخل قوي من أحد لاعبي منتخب تشيلي في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليسقط على الأرض وتتوقف أحداث اللقاء، وخرج بعدها النجم الأرجنتيني لتلقي العلاج، قبل أن يدخل إلى أرض الملعب مجدداً.
وضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تذيل المنتخب التشيلي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.