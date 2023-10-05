وتحقق الحلم.. كأس العالم في المغرب بعد رحلة نجاح ملهمة

تحقق الحلم

حققت المملكة المغربية الحلم الذي كان يراود شعبها، وهو تنظيم كأس العالم، وهو ما تحقق، اليوم، بعدما أعلن العاهل المغربي، عصر اليوم الأربعاء، موافقة المجلس التنفيذي للفيفا على تنظيم بلاده لكأس العالم بملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

ووجَّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، التهنئة إلى شعبه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.

وقال العاهل المغربي، في بلاغ للديوان الملكي: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى"، مضيفًا أن "المغرب ملتزم تمامًا بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".