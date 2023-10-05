وتحقق الحلم.. كأس العالم في المغرب بعد رحلة نجاح ملهمة
تحقق أخيرًا حلم الشعب المغربي في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد أن حاولت المملكة 6 مرات، تنظيم هذا العرس الكروي الكبير، بعد رحلة نجاح ألهم فيها الشعب المغربي العالم بإصراره على تنظيم البطولة الكروية الأهم عالميا.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، أن الاتحادات: الأوروبي، والأفريقي، والأمريكي الجنوبي، اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، مع إقامة 3 مباريات في أمريكا الجنوبية، تستضيف أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، أول 3 مباريات.
تحقق الحلم
حققت المملكة المغربية الحلم الذي كان يراود شعبها، وهو تنظيم كأس العالم، وهو ما تحقق، اليوم، بعدما أعلن العاهل المغربي، عصر اليوم الأربعاء، موافقة المجلس التنفيذي للفيفا على تنظيم بلاده لكأس العالم بملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.
ووجَّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، التهنئة إلى شعبه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.
وقال العاهل المغربي، في بلاغ للديوان الملكي: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى"، مضيفًا أن "المغرب ملتزم تمامًا بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".
النجاح في تنظيم البطولات العالمية
أصبح المغرب مؤهلاً لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم بعد اكتساب خبرات تنظيم البطولات الكبيرة، مثل كأس العالم للأندية، وكأس أمم أفريقيا.
ونظم المغرب 3 بطولات لمونديال الأندية، الأولى في 2013، التي فاز بها بايرن ميونيخ الألماني، ثم نسخة 2014 التي توج بها ريال مدريد الإسباني، والثالثة والأخيرة العام 2022، والتي حقق لقبها أيضًا ريال مدريد.
ونظم المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية، العام 1988، حيث تُوّج بها منتخب الكاميرون، وفي الأسبوع الماضي، تم إعلان المغرب منظمًا لبطولة أمم أفريقيا 2025.
وستكون البطولة التي ستقام، في صيف 2025، البروفة الأولى والأهم لتنظيم مونديال 2030.
البنية التحتية
يجري المغرب، الذي تشهد مبارياته المحلية تدفقًا هائلاً للجماهير، أعمال توسعة بالفعل باستادين كبيرين في الرباط وطنجة.
وكشف رئيس اللجنة المكلفة بترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، فوزي لقجع، عن عزم المملكة تأهيل 6 ملاعب للترشح لاحتضان المونديال برفقة البرتغال وإسبانيا.
ووفق تصور وخطة إعداد ملف الترشح التي عرضها لقجع أخيرًا، يعتزم المغرب إعداد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بسعة 64,140 ألف متفرج، والملعب الكبير لطنجة بسعة 65 ألف متفرج، وملعب فاس الذي يسع لـ 35.455 متفرج، وملعب أكادير (14.144 متفرج) وملعب مراكش (41.245 متفرج).
كما يعوّل المغرب على بناء ملعب الدار البيضاء الكبير، الذي سيتسع لـ 93 ألف متفرج، فيما لم يحسم بعد إن كان مشروع ملعب تطوان سيكون ضمن الملف، حيث سيتسع إذا تم إنجازه لـ 46 ألف متفرج.