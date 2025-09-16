على طريقة زين الدين زيدان.. طرد نجم ريال مدريد أمام مارسيليا (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا واقعة مثيرة أعادت للأذهان مشهد طرد الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006.

ويحل مارسيليا ضيفاً على ريال مدريد في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب "سانتياغو برنابيو".

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وشهدت الدقيقة 70، واقعة مثيرة للجدل بعد أن تلاسن داني كارفخال نجم ريال مدريد وقائد الفريق مع جيرونيمو رولي حارس مرمى مارسيليا الفرنسي.

ووجه كارفخال نطحة بالرأس في وجه رولي الذي سقط أرضاً وسط مطالب من لاعبي مارسيليا للحكم بمراجعة تقنية الفيديو.

وعاد الحكم بالفعل لمراجعة اللعبة مرة أخرى، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب ريال مدريد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

أخبار ذات علاقة بعد مغادرة موقعة مارسيليا.. أول تشخيص لإصابة أرنولد نجم ريال مدريد

وشارك كارفخال بديلاً بعد مرور 5 دقائق بعد إصابة اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في بداية اللقاء.

أخبار ذات علاقة بعد 31 عاماً.. نجم مارسيليا يكرر هدف والده أمام ريال مدريد (فيديو)

وكان زين الدين زيدان قد وجه نطحة شهيرة للاعب الإيطالي ماتيرازي في نهائي كأس العالم 2006 بين منتخبي فرنسا وإيطاليا.

ونال زيدان البطاقة الحمراء في تلك المواجهة الأخيرة في مسيرته كلاعب.