خطوة مفاجئة من فنربخشة تجاه أردا غولر

كشفت تقارير صحفية أن نادي فنربخشة، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، يسعى للتعاقد مع التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم الأربعاء، فإن "إدارة فنربخشة تعتزم التواصل مع ريال مدريد لتقييم إمكانية استعارة أردا غولر في النصف الثاني من الموسم".

وأضاف التقرير: "إذا منح النادي الملكي الضوء الأخضر، يمكن أن يتحرك فنربخشة بسرعة لتأمين ضم اللاعب التركي، والذي حصل على دقائق لعب قليلة حتى الآن تحت قيادة كارلو أنشيلوتي".

وأوضحت: "ماريو برانكو، المدير الرياضي لفنربخشة، مستعد لبدء محادثات مع إدارة ريال مدريد، ورغم أن ريال مدريد لا ينوي بيع غولر، فإنه قد يفكر في إعارته حتى يتمكن من المنافسة في بطولات أوروبية أكثر تحديًا".

وكان برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أشار إلى وجود مشكلة بين أنشيلوتي وأردا غولر، الذي يشعر بالاستياء الشديد بسبب قلة مشاركته.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن غولر كان أساسيًّا مرتين فقط من أصل 13 مباراة، ولعب 290 دقيقة من أصل 1170 دقيقة خاضها ريال مدريد.

وذكر البرنامج أن أنشيلوتي لا يعجبه غولر كثيرًا لأنه يعتقد أن النجم التركي يفتقر للروح والقدرات البدنية.

وسبق أن كشفت تقارير في بداية الموسم الحالي أن غولر غضب بشدة عندما وضعه أنشيلوتي على مقاعد البدلاء لحساب داني سيبايوس أمام ريال بيتيس.