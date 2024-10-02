أليو سيسيه يرحل عن تدريب منتخب السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رحيل مدرب منتخبه الأول أليو سيسيه بعد رفض وزارة الرياضة في البلاد تجديد عقده بعد الفشل في تحقيق الأهداف المتفق عليها في العامين الماضيين.

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بيانا رسميا، عبر حسابه على منصة "إكس": تلقى الاتحاد السنغالي، اليوم، خطابًا من وزارة الرياضة، بعدم الموافقة على تجديد عقد أليو سيسيه لموسما إضافي وذلك للفشل في تحقيق الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023 (جرت في يناير وفبراير 2024) وعدم التأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 وتراجع المنتخب في تصنيف الفيفا.

وكان سيسي (48 عاما) قائدا للسنغال عندما تأهلت إلى دور الثمانية في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان رفقة الجيل الذهبي لمنتخب أسود التيرانغا قبل أن يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم افريقيا عام 2022 بعد سبع سنوات من تعيينه مدربا لأسود التيرانغا في 2025.

واستمر سيسيه في منصبه لمدة 9 سنوات، وقاد منتخب بلاده في كأس العالم 2018 و2022، وفي كأس أمم إفريقيا 2017 و2019 و2022 و2024 وتوج باللقب في 2022 على حساب مصر، فيما بلغ النهائي في 2019 وخسر المباراة أمام الجزائر.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني للمجموعة 12 من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بفارق الأهداف خلف بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل حتى الآن.