كاد يفسد ليلة مانشستر سيتي.. من شقيق نجم الهلال الذي يحرس مرمى نابولي؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الخسارة إلا أن حارس مرمى نابولي تألق بشكل لافت، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش وقف سداً منيعاً أمام محاولات مانشستر سيتي في الشوط الأول وتألق بشكل ملفت، خاصة مع النقص العددي في صفوف فريقه منذ الدقيقة 21 بعد حصول اللاعب جيوفاني دي لورينزو على البطاقة الحمراء.

حارس نابولي شقيق نجم الهلال

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس صربي يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الشقيق الأصغر للاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم الهلال السعودي.

الحارس الصربي ولد في 20 فبراير 1997 بإسبانيا بدأ مسيرته في الفئات الصغرى بالنمسا وصربيا قبل أن يلتحق بمانشستر يونايتد الإنجليزي وعمره 17 عاماً في 2014.

وبعد صعوده للفريق الأول أعاره الفريق الإنجليزي لنادي فويفودينا الصربي، حيث بدأ اللعب وشارك في 19 مباراة وعاد إلى مانشستر يونايتد كحارس بديل لم يشارك في أي مباراة.

وانتقل فانيا سافيتش لفريق ليخيا غدانسك البولندي موسم 2016-2017 ثم لنادي تورينو الإيطالي في 2017، ولعب له 158 مباراة، ولازال النادي الإيطالي يملك عقده.

وقضى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش عدة مواسم معارا حيث لعب لأندية سيبال وأسكولي في إيطاليا وستاندار دو لييج في بلجيكا، وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل معارا لنابولي حامل لقب الدوري الإيطالي.

ومثل فانيا ميلينكوفيتش سافيتش كل منتخبات صربيا للفئات السنية الصغرى، وشارك رفقة المنتخب الأول في 19 مباراة ويلعب رفقة شقيقه نجم الهلال، وكان ضمن المنتخب الصربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات أمم أوروبا ألمانيا 2024.