رسالة مبطنة إلى برشلونة ودور "أنشيلوتي".. مودريتش يطلق تصريحات نارية

عبر النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن حماسه الشديد لبدء مشواره مع ميلان الإيطالي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق رسمياً.

ورحل مودريتش، صاحب الـ39 عاماً، عن صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعد رحلة طويلة حافلة بالبطولات والإنجازات على مدار 13 عاماً.

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وقال النجم الكرواتي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام: "ميلان أحد كبار قارة أوروبا ويجب عليه العودة إلى مكانته التاريخية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وجئت إلى هنا للانضمام إلى هذا المشروع الكبير".

وأضاف: "ميلان هو ثاني أندية أوروبا تتويجاً بلقب دوري الأبطال خلف ريال مدريد، وأنا سعيد لكوني لعبت للريال والآن أصبحت لاعباً لميلان".

ووصف المتابعون تصريحات مودريتش بأنها رسالة مبطنة إلى برشلونة الإسباني بعد سخرية قناة النادي الكتالوني من اللاعب الكرواتي مؤخراً.

وقال معلق قناة برشلونة، إن تقدير جماهير فريقه لمودريتش يرجع إلى هديته في مباراة نهائي كأس الملك وتمريرته التي أهدت جوليس كوندي فرصة تسجيل هدف الفوز.

وفاز مودريتش بلقب دوري الأبطال 6 مرات مع ريال مدريد، بينما حصل برشلونة على اللقب القاري برصيد 5 مرات.

وتعمّد مودريتش التركيز على كون ميلان ثاني أكثر الأندية تتويجاً بدوري الأبطال بعد ريال مدريد؛ لتوجيه رسالة مبطنة إلى برشلونة، بحسب رؤية بعض المتابعين.

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وأكد أن هدفه التأهل لدوري أبطال أوروبا مع ميلان في الموسم المقبل والمنافسة بقوة للفوز بالألقاب المحلية، موضحاً أن دوره القيادي يجعله باحثاً عن روح الفريق وأداء المجموعة.

وأشار إلى أنه متحمس للتدريب تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليغري، وسيحاول التأقلم سريعاً مع أجواء الكرة الإيطالية وأسلوبها التكتيكي.

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وحمل مودريتش القميص رقم 14 الذي سيرتديه في الموسم الجديد، موجهاً التحية لجماهير ميلان التي تواجدت خارج مقر المؤتمر الصحفي.

وكشف مودريتش عن تواصله مع مدربه السابق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، والذي سبق أن قاد ميلان، موضحاً أنه كان لاعباً ومدرباً للعملاق الإيطالي وأخبره بكل شيء عن النادي.

وأتم قائلاً: "أنشيلوتي شجعني على خطوة اللعب لميلان، وأنا سعيد بهذه التجربة".