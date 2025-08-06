الأهلي يتلقى "ضربة موجعة" قبل افتتاح مشواره بالدوري المصري

تلقى الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو ضربة قوية قبل افتتاح مشوار الفريق في الدوري المصري بمواجهة مودرن سبورت المقررة يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

ويتطلع الأهلي حامل لقب الدوري المصري لتقديم بداية قوية بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات، على رأسها الجناح الدولي محمود حسن "تريزيغيه" والتونسي محمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى "زيزو".

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وبحسب مصادر داخل الأهلي فإن الجناح المغربي أشرف بن شرقي لن يلحق بمباراة مودرن سبورت بسبب الإصابة.

وتعرض بن شرقي لإصابة قوية في كاحل القدم خلال تدريبات الفريق الأحمر وأصبح خارج حسابات ريبيرو في مباراة مودرن سبورت.

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وأصبح اللاعب المغربي ثالث الغيابات في صفوف الأهلي في لقاء مودرن سبورت بعد إمام عاشور لاعب الوسط الذي تعرض لإصابة في الكتف في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي، بجانب مروان عطية لاعب الوسط لخضوعه لعملية جراحية.

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وانضم بن شرقي للأهلي في شهر يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الريان القطري ليعود لأجواء الدوري المصري بعد أن لعب من قبل بقميص الزمالك.