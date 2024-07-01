آخر تطورات مفاوضات الاتحاد لضم لاعب أتالانتا

وذكرت صحيفة "PUNCH Sports Extra" أن إدارة الاتحاد قدمت للاعب راتباً سنوياً يقارب 11 مليون يورو؛ لمحاولة كسب خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن ذكر الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن النادي السعودي عرض على أتالانتا 30 مليون يورو مقابل الصفقة، مع استمرار المفاوضات بين الناديين.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من نجاح لوكمان مع ناديه الإيطالي، فإنه ليس في عجلة من أمره لمغادرة كرة القدم الأوروبية حتى الآن.

وأشارت إلى أن الاتحاد يحاول إغراء لوكمان بحوافز مالية كبيرة، خاصة وأن اللاعب اجتذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا، أبرزها بايرن ميونخ ويوفنتوس الإيطالي.