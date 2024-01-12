"الفصل المفقود من كليلة ودمنة".. شاهد حفل افتتاح كأس آسيا 2023
استضاف استاد لوسيل، في قطر حفل افتتاح كأس آسيا 2023 الذي شهد إلقاء قائد منتخب فلسطين لقسم البطولة.
ويسبق الحفل، الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.
وكان حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة مترامية الأطراف.
واتسم هذا العرض الفني بروح الأخوة عبر الثقافات المتنوعة في قارة آسيا والعابرة للحدود واللغات.
كما تضمن الحفل أيضًا عروضًا لألعاب نارية وليزر إلى جانب أغنية قدمتها المغنية اللبنانية عبير نعمة.
وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وقد ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.
وتنطلق بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 غدا الجمعة، بمواجهة بين قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة ولبنان ضمن المجموعة الأولى، لكن استعدادات الفريقين للبطولة لم تكن مثالية بعد تعيين مدربين جديدين للمنتخبين قبل شهر تقريبا من انطلاق البطولة القارية.
وعين منتخب قطر المدرب ماركيز لوبيز الشهر الماضي بعد رحيل كارلوس كيروش، بينما تعاقد لبنان مع مدرب الجبل الأسود السابق ميودراج رادولوفيتش ليخلف الكرواتي نيكولا يورسيفيتش على رأس الجهاز الفني.