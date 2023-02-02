سبب عدم ظهور فيريرا خلال تدريبات الزمالك رغم إعلان مرتضى منصور عودته
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب عدم تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي، رغم الإعلان عن عودته رسميًا لقيادة الفريق.
وأعلن "منصور" عودة جوسفالدو فيريرا لقيادة فريق الزمالك مجددًا بعد 9 أيام فقط من إقالته، حيث أشار إلى أنه سيقود تدريبات الفريق، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة فاركو، الإثنين المقبل، بالدوري المصري.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك اجتماعًا منتظرًا بين أسامة نبيه مدرب الفريق الحالي، والبرتغالي فيريرا، سيتم عقده عقب مباراة الفريق أمام فاركو، يوم الإثنين المقبل، لوضع الخطوط العريضة للفترة المقبلة.
وأكد المصدر في تصريحاته لـ"إرم نيوز" أن الجلسة المنتظرة عقب مباراة فاركو، سيتم فيها حسم كل الأمور، ومنح أسامة نبيه بعض الصلاحيات الفنية، واستشارته فيما يخص الفريق، وبعض الشروط الأخرى.
وأوضح: "في حالة موافقة فيريرا على الشروط سيقبل أسامة نبيه العمل معه كمدرب عام، أما في حالة رفض المدرب البرتغالي لطلبات نبيه، سيرحل هو وأحمد عبدالمقصود".
وحقق الزمالك، تحت قيادة المدرب أسامة نبيه، فوزه الأول في 6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، يوم الأحد الماضي، في مباراة نبيه الأولى.
وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق أسامة نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.