سبب عدم ظهور فيريرا خلال تدريبات الزمالك رغم إعلان مرتضى منصور عودته

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب عدم تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي، رغم الإعلان عن عودته رسميًا لقيادة الفريق.

وأعلن "منصور" عودة جوسفالدو فيريرا لقيادة فريق الزمالك مجددًا بعد 9 أيام فقط من إقالته، حيث أشار إلى أنه سيقود تدريبات الفريق، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة فاركو، الإثنين المقبل، بالدوري المصري.