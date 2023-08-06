تقرير: الهلال يغري عثمان ديمبلي بعرض كبير
كشف الصحفي الموثوق سانتي أونا أن نادي الهلال السعودي يحاول التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة رغم اقتراب اللاعب من باريس سان جيرمان.
وسبق أن تردد أن باريس سان جيرمان فعّل بند الإفراج عن عثمان ديمبلي البالغ 50 مليون يورو في برشلونة، وأن اللاعب حريص جدًا على الانتقال إلى بطل فرنسا.
لكن العقبة الأخيرة في طريق الصفقة هي اتفاق بين برشلونة وديمبلي، بشأن المبلغ الذي سيحصل عليه كل منهما من الـ50 مليون يورو، كما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا".
وذكر الصحفي سانتي أونا أن الهلال عرض على ديمبلي، البالغ من العمر 26 عامًا، راتبا سنويا يبلغ 100 مليون يورو، مع عمولة 50 مليون يورو من أجل التعاقد معه.
كما عرض الهلال على برشلونة مبلغا ماديا أكبر من الذي قدمه باريس سان جيرمان، وأكد الصحفي أن برشلونة يريد إرسال اللاعب إلى السعودية، ولكن ديمبلي حتى الآن يريد باريس فقط.
وانضم ديمبلي لبرشلونة قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 140 مليون يورو في 2017.
ولعب ديمبلي لبرشلونة 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 40 هدفًا وصنع 43 بحسب موقع "transfermarkt".
وفاز ديمبلي بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب لقبين في كل من كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
يشار إلى أن الهلال تعاقد حتى الآن مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم دي أوليفيرا.
ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها يوم 14 أغسطس.