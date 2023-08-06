تقرير: الهلال يغري عثمان ديمبلي بعرض كبير

كشف الصحفي الموثوق سانتي أونا أن نادي الهلال السعودي يحاول التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة رغم اقتراب اللاعب من باريس سان جيرمان.

وسبق أن تردد أن باريس سان جيرمان فعّل بند الإفراج عن عثمان ديمبلي البالغ 50 مليون يورو في برشلونة، وأن اللاعب حريص جدًا على الانتقال إلى بطل فرنسا.

لكن العقبة الأخيرة في طريق الصفقة هي اتفاق بين برشلونة وديمبلي، بشأن المبلغ الذي سيحصل عليه كل منهما من الـ50 مليون يورو، كما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا".