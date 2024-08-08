تأهل الأردني زيد كريم إلى نهائي فئة وزن تحت 68 كيلوغراما ضمن منافسات التايكوندو للرجال في أولمبياد باريس، اليوم الخميس، ليضمن ميدالية ذهبية أو فضية.

وتغلب كريم في نزال قبل النهائي 2-1 على البريطاني برادلي سيندن، ليضمن ميدالية عربية جديدة في أولمبياد باريس.

وكان الأردني متأخرا في النتيجة بعد خسارة الجولة الأولى 2-1، لكنه تمالك نفسه، وفاز بالجولة الثانية 4-2، قبل أن يسيطر على الجولة الثالثة، ويفوز بها 10-2 ويتأهل إلى النهائي.

ويلعب كريم في النهائي أمام أولوبيك راشيتوف من أوزبكستان، الذي تغلب على الإسباني خافيير بيريز في قبل النهائي الآخر.