يمر نادي الاتحاد السعودي بفترة صعبة على مستوى النتائج في المباريات التحضيرية بعدما خسر مباراته الثالثة على التوالي بثلاثة أهداف لهدف، وهي المواجهة التي انتهت قبل موعدها أمام فارنسي البرتغالي في معسكره الإعدادي الحالي.

وخسر الاتحاد أيضًا أمام إلتشي وإشبيلية الإسبانيين بهدفين نظيفين وهدف نظيف على الترتيب، وفي ثلاث مباريات لعبها لم يقدم الفريق أي بوادر تبشر بموسم قادم يحقق طموحات الجماهير.

أين هي المشكلة؟ وما هي أسباب السقوط الثالث على التوالي للاتحاد؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي:

مشكلة في حراسة المرمى

ينتظر عشاق الاتحاد منذ استبعاد عبد الله المعيوف استعدادًا لرحيله، ورحيل مارسيلو غروهي أن يوقع فريقهم مع حارس مرمى جديد من الطراز العالمي، لكن ذلك الإعلان يتأجل ويتغير اسم ذلك الحارس الجديد كل يوم.

يقول البعض إن الحارس هو نصف الفريق، وهو كذلك بالفعل مع الاتحاد في المباريات الماضية التي شهدت غياباً واضحاً للخبرة والإمكانات الفنية الكبيرة تحت خشبات المرمى.

تابعوا كيف تم تسجيل الهدف الثاني لفريق فارنسي في صفوف الاتحاد، وستفهمون بالتحديد الذي نتحدث عنه، في كرة كان يجب أن يتصدى لها الحارس بسهولة، بدلًا من ذلك فشل في الإمساك بها، على الرغم من لمسه لها، وسكنت الشباك.

أزمة دفاعية عامة

عانى الاتحاد في الودية الأولى من هدف غريب للغاية، لم يكن بهجمة مرتدة ولا كرة سريعة من قبل الفريق الإسباني، بل مجرد تناقل عادي للكرة، حتى وصلت للجانب الأيسر، ولم تجد من يضغط من أجل استعادتها، بعدها تم إرسال كرة عرضية دون أدنى مضايقة، وصلت إلى لاعب آخر دون رقابة في منطقة الجزاء، وسددها بجوار يد الحارس الذي لم ينجح في التصدي لها.

يعبر هذا الهدف عن مشاكل الاتحاد كافة، أولًا بداية من مركز الظهير الذي يحتاج إلى تدعيم، ولم يجده بعد، مرورًا بقلب الدفاع الذي يعاني منذ رحيل أحمد حجازي، وفي ظل المستويات المتواضعة لفيليبي لويز، وختامًا بحارسة المرمى التي تحدثنا عنها بالفعل.

ولا يعد هدف إليتشي استثناءً فلقد تكررت تلك الكرة عدة مرات ضد إشبيلية وأيضًا فارنسي، لكن دون توفيق للخصوم ولم تسكن الشباك.

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ركلات جزاء بنزيما

عاد كريم بنزيما لهوايته المفضلة في الموسم الماضي وهي إهدار ركلات الجزاء عندما يكون الاتحاد في أمس الحاجة إلى تسجيلها.

بعيدًا عن هدفه الرائع في مباراة فارنسي والتفاهم الواضح بينه وبين الوافد الجديد موسى ديابي، فقد أهدر الفرنسي الركلة الخامسة له مع الاتحاد ضد إشبيلية في مباراة خسرها الفريق السعودي بهدف نظيف، وتسبب فيها لويز فيليبي في ركلة جزاء على فريقه، وكاد أن يسجل هدفًا عكسيًا في نفسه، لكن هذه نقطة أخرى تحدثنا عنها بالأعلى.

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انتظار عودة كانتي

لا ينقص الاتحاد الكثير من العناصر في الوقت الحالي من التشكيلة المتاحة له، بعيدًا عن الأسماء التي من المفترض أن تنضم في السوق باستثناء نغولو كانتي، نجم وسط منتخب فرنسا.

لكن هل لكانتي كل هذا التأثير على الاتحاد؟ وهل تتحسن النتائج حال عاد قبل مواجهة ريال بيتيس التي تقام خلال يومين؟ أو ضد إنتر الأسبوع المقبل.

قدم كانتي بطولة أمم أوروبية رائعة مع المنتخب الفرنسي، ومؤكد سيكون له أثر إيجابي على الاتحاد السعودي عند عودته، لكن المشكلة لا تتلخص فيه هو، بل في ما تحدثنا عنه بالأعلى من صفقات متأخرة واعتماد كلي على كريم بنزيما في كل شيء حتى ركلات الجزاء التي أصبح لا يجيدها مؤخرًا، ومشاكل دفاعية وفي مركز حراسة المرمى.