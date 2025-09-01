هل تسبب الهلال في حرمان رونالدو من الألقاب في السعودية؟

كتب – نور الدين ميفراني

فشل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في التتويج مع النصر السعودي بأي لقب رسمي باستثناء كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وفي موسمين ونصف الموسم برفقة النصر السعودي حل الفريق ثانيا مرتين وثالثا مرة واحدة في دوري روشن السعودي وخسر نهائي كأس الملك أمام الهلال بضربات الترجيح، وكأس السوبر مؤخرا أمام الأهلي بالطريقة ذاتها.

ورغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقق أرقاما شخصية هائلة سجل 101 هدف في 114 مباراة وتوج هدافا لدوري روشن مرتين، لكن الألقاب لم تبتسم له بعد.

وتحدث دوايت يورك، لاعب منتخب ترينيداد وتوباغو السابق، وزميل كريستيانو رونالدو سابقا في مانشستر يونايتد، وقال في حديثه مع "كازينو جاكبوت سيتي": "أعمل على الدوري السعودي وأتابعه عن كثب، لا يزال كريستيانو رونالدو يُسجل الكثير من الأهداف، لكن أهدافه لم تعد كافية، بينما كانت في الماضي كافية للفوز بالبطولات الكبرى، وهذا ينطبق بالتأكيد على الدوري السعودي، لا أعتقد أن زملاءه يُسهمون بقدر ما يُسهم هو، لديهم أسماء لامعة ولاعبون جيدون حوله للفوز بالدوري، لكن لسبب ما، الهلال هو الفريق المُسيطر على الدوري السعودي".

وأضاف: "لقد عانى مع النصر لسنوات عديدة، لكن كما تعلمون، سيُواصل مسيرته حتى النهاية؛ لأنه واصل السعي وراء هذه الأهداف، لقد كان فائزا مُتسلسلا في الماضي، لكنه لم يتمكن من الفوز بأي بطولة كبرى هناك، وهذا لا بد أنه يُنهكه".

وواصل دوايت يورك حديثه عن زميله السابق والدوري السعودي، موضحا: "لقد اقتربوا من الفوز ببطولة كبرى، وأتيحت لهم فرصة الفوز بها، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك، لكن، كما تعلمون، لديه ساديو ماني ولاعبون من هذا النوع إلى جانبه، لذا من المفترض أن يكونوا أقرب إلى الفوز. لكنهم يتعثرون في كل مرة يواجهون فيها الهلال، المهيمن على الدوري، ولسبب ما، لم يتمكنوا من التغلب عليهم، هذا هو التحدي الأكبر، وأنا متأكد من أنه سيرغب في الفوز به".

وتابع: "لقد مُدد عقده لمدة عامين، لذا أمامه عامان آخران، بما في ذلك هذا العام، ليحاول بجدية تحقيق إنجاز، إنهم يائسون، وهو يائس أيضًا للفوز ببطولة كبرى، لأنه أينما كان، فقد فاز، أليس كذلك؟ لذا لن يرغب في أن يضيع هذا المجهود دون فوزه بكأس كبرى، أتوقع منهم أن يقتربوا من الفوز هذا الموسم. أتوقع ذلك حقًا. مع التعاقدات الجديدة، ومواصلة محاولاتهم لتدعيم الفريق، أتوقع منهم أن يقتربوا جدا من الفوز".

واختتم: "رونالدو يبذل قصارى جهده، لا يزال يُسجل بانتظام. لست متأكدًا من عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي، لكنه قدّم أداءً جيدًا مع ناديه ومنتخب بلاده".