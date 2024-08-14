حقق طلائع الجيش فوزا كبيرا على مضيفه الزمالك 3-1 ضمن الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

تقدم طلائع الجيش بهدف عمرو السعيد قي الدقيقة 25 مستفيدا من تمريرة أحمد سمير ليسدد السعيد الكرة بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك الزمالك التعادل بهدف سامسون أكينيولا في الدقيقة 35 بعد تمريرة من سيد عبد الله إلى أكينيولا الذي راوغ عمرو طارق ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

وأحرز كريم طارق الهدف الثاني لطلائع الجيش في الدقيقة 40 مستغلا تمريرة رائعة من إسلام محارب ليسدد طارق الكرة بكعب القدم لتسكن شباك الحارس محمود الشناوي.

وأحرز محمد حمدي زكي الهدف الثالث لطلائع الجيش في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثالث بينما رفع طلائع الجيش رصيده الى 42 نقطة في المركز العاشر.

وتوج الأهلي بلقب مسابقة الدوري قبل جولتين على النهاية، ويملك 84 نقطة من 32 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني قبل أن يلتقي الأهلي في وقت لاحق اليوم مع إنبي ضمن الجولة 33 بينما يلتقي بيراميدز مع الداخلية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: