رسميا.. مدرب ليفانتي الإسباني السابق مساعدا لفوزي البنزرتي على رأس منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مساء الخميس التركيبة النهائية للجهاز الفني لمنتخب تونس الأول والذي يقوده فوزي البنزرتي بعدما تم تعيينه رسميا للإشراف على نسور قرطاج في أواخر يونيو الماضي.

وكان الاتحاد التونسي أعلن في وقت سابق عن تعيين عماد بن يونس مدربا مساعدا لفوزي البنزرتي مع بقاء أنيس البوسعيدي ضمن الجهاز الفني في خطة مساعد ثان، لكن مغادرة الثنائي لخوض تجارب تدريبية جديدة دفع اتحاد كرة القدم لإجراء تعيينات جديدة.

وسيتولى مهدي النفطي اللاعب السابق لمنتخب تونس وراسينغ سانتاندار الإسباني مهمة المدرب المساعد الأول لفوزي البنزرتي في تدريب نسور قرطاج بينما سيكون عثمان النجار، الذي عمل في الجهاز الفني للترجي التونسي، مساعدا ثانيا للمدرب.

وأشرف مهدي النفطي على تدريب نادي ليغانيس ثم ليفانتي في الدوري الإسباني وذلك في عامي 2021 و2022، كما درب الوداد البيضاوي المغربي في العام 2023 ومنه إلى نادي ألكوركون الإسباني في آخر محطة تدريبية له.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنه قرر عقب اجتماعه اليوم الخميس 11 جويلية 2024 بمقر الاتحاد المصادقة على تركيبة الجهاز الفني للمنتخب الأول والتي ستكون كما يلي:

فوزي البنزرتي: ناخب وطني

مهدي النفطي: مدرب وطني

عثمان النجار: مدرب وطني

مبروك العكرمي: مدرب الحراس

عمار نبيغ: معد بدني

وليد بن تمنصور: محلل أداء

حلمي كشو: محلل أداء

كما تم تعيين سليم بن عاشور، لاعب منتخب تونس ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي سابقا، مدربا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة.

وكان الاتحاد التونسي للعبة أقال في يونيو الماضي منتصر الوحيشي من منصبه في تدريب نسور قرطاج عقب النتائج المخيبة للآمال في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026.