غارناتشو يغازل ميسي.. ويهدد مانشستر يونايتد (صورة)

هدد النجم الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للضغط من أجل الرحيل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم الجديد.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن تشيلسي يتفاوض حالياً مع مانشستر يونايتد بشكل مباشر من أجل التعاقد مع غارناتشو لتدعيم صفوف البلوز.

وأكد رومانو عبر حسابه بمنصة إكس أن اللاعب الأرجنتيني اتفق على كافة بنوده الشخصية مع تشيلسي، ولكن يبقى الاتفاق الرسمي بين الناديين.

وأوضح أن غارناتشو هدد إدارة مانشستر يونايتد بعدم الموافقة على الرحيل لأي فريق آخر حال رفض انتقاله إلى تشيلسي ولو كلفه الأمر البقاء دون لعب مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط غارناتشو صاحب الـ 21 عاماً بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028.

ودخل الجناح الأرجنتيني الموهوب في خلاف حاد مع مدربه البرتغالي روبن أموريم بعد الإبقاء عليه بديلاً في مباراة توتنهام الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي.

مغازلة ميسي

وفي المقابل، نشر اللاعب عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة له وهو يمارس التدريبات البدنية بقوة تحضيراً للموسم الجديد.

وظهر غارناتشو وهو يؤدي التدريبات في صالة بها صورة ضخمة باسم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي والذي يحمل شارة قيادة منتخب بلاده.

وارتبط غارناتشو بعلاقة متوترة مع ميسي بعد أن أعلن نجم مانشستر يونايتد الحالي حبه الشديد وإعجابه في عدة مناسبات بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الأسبق وقائد النصر السعودي الحالي.