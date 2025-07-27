علاقات متشعبة ورجل صفقات.. مَن سيماو كوتينيو المدير الرياضي للنصر السعودي؟

سيتولى البرتغالي سيماو كوتينيو منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، خلفًا للإسباني فرناندو هييرو.

كوتينيو، اللاعب السابق الذي يعمل حاليًا وكيل لاعبين في شركة "برو إليفن"، قرر مغادرة الشركة والاتجاه إلى السعودية لتولي هذا المنصب داخل النادي الذي يتولى فيه كريستيانو رونالدو قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

كريستيانو رونالدو مصرّ على تحقيق الألقاب مع النصر، ويسعى لتعزيز قوة الفريق في الموسم المقبل، وضمن تأثيره داخل النادي، يرغب في إحاطة نفسه بأشخاص يثق بهم في مراكز اتخاذ القرار.

وبعد انضمام نيلسون سيميدو إلى الهيكل الإداري للنصر، سيكون سيماو كوتينيو، هو الاسم التالي الذي ينضم إلى الطاقم الإداري في النادي.

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مَن سيماو كوتينيو؟

هو مدافع السابق بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي سبورتنغ لشبونة، واعتزل اللعب في سن الخامسة والعشرين بعدما تلقى عرضًا من كارلوس غونسالفيش، رئيس شركة "بروإليفن"، لدخول عالم "البيزنس الرياضي".

آخر نادٍ لعب له كان بوافيشتا، وسبق له أيضًا تمثيل أندية جيل فيسنتي وفيانينسي ولوسادا.

على مدار السنوات الماضية، فرض كوتينيو نفسه كأحد أبرز وكلاء اللاعبين، وكان مسؤولًا عن عدد من أكبر صفقات الشركة، فقد شغل منصب المدير التجاري التنفيذي (CCO) في "برو إليفن" وكان أحد الشركاء فيها.

لكنه قرر تقديم استقالته، استعدادًا لمغادرة البرتغال والتوجه إلى السعودية وهو في سن السابعة والثلاثين.

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كوتينيو ركز نشاطه طوال السنوات الأخيرة على تمثيل اللاعبين في البرتغال، وكان مسؤولًا عن إدارة مسيرة ديوغو دالوت، إذ تجمعه به علاقة صداقة قوية، الأمر الذي عزز تواصله مع كريستيانو رونالدو.

هذه العلاقة الوثيقة التي نشأت في أوقات الفراغ بين الثلاثي لعبت دورًا في انتقال كوتينيو من عالم الوكالة إلى العمل الإداري داخل النادي السعودي.

وطوال مدة عمله وكيل لاعبين، حصل كوتينيو على شهادة جامعية ثم أكمل دراساته العليا ليحصل على درجة الماجستير في إدارة الرياضة.