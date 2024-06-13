أنباء مزعجة للنصر السعودي.. أول بطولة مهددة في الموسم الجديد

يبدو أن المتاعب تلاحق النصر أينما ذهب، فالفريق الذي أنهى الموسم بشكل محبط دون بطولة واحدة ها هو مهدد بخسارة أول بطولة في الموسم الجديد مبكرًا للغاية.

الأخبار المزعجة التي عرف بها النصر قبل ساعات قد تكون ذات حدين، حيث يمكن للفريق أن يجعل ما حدث بمثابة بداية الطريق من أجل عودة قوية في الموسم الجديد، بعد الخروج دون بطولات.

لكن ما الخبر أساسا؟ وكيف يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين في موسم النصر الجديد؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: