أنباء مزعجة للنصر السعودي.. أول بطولة مهددة في الموسم الجديد
يبدو أن المتاعب تلاحق النصر أينما ذهب، فالفريق الذي أنهى الموسم بشكل محبط دون بطولة واحدة ها هو مهدد بخسارة أول بطولة في الموسم الجديد مبكرًا للغاية.
الأخبار المزعجة التي عرف بها النصر قبل ساعات قد تكون ذات حدين، حيث يمكن للفريق أن يجعل ما حدث بمثابة بداية الطريق من أجل عودة قوية في الموسم الجديد، بعد الخروج دون بطولات.
لكن ما الخبر أساسا؟ وكيف يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين في موسم النصر الجديد؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:
الحزم.. رقم صعب
اعتادت جماهير النصر أن تشعر بالارتياح عند سماع اسم الحزم، لكن ليس هذه المرة، فآخر مواجهة بين الفريقين كانت شاقة للغاية.
حتى أن بعض جماهير النصر شعر براحة كبيرة بهبوط الحزم للقسم الأدنى، لكن ذلك الشعور بالراحة اختفى فجأة.
السبب هو ظهور اسم الحزم من جديد ضد النصر في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.
حيث يلعب الفريق الهابط إلى الدرجة الأدنى مع نظيره النصر في دور الـ32 من البطولة التي أقيمت قرعتها قبل ساعات قليلة.
القرعة الأصعب
في الوقت ذاته وجد فيه الهلال نفسه يلعب مباراة سهلة أمام البكيرية صاحب المركز الـ 14 في الدرجة الأولى.
كذلك سيلعب الاتحاد مواجهة ليست بذلك التعقيد أمام العين، في حين يلعب الأهلي أمام الجندل.
بهذا تكون قرعة النصر هي الأصعب بين الكبار كافة في دوري روشن، على الرغم من أن الخصم قد هبط أيضًا للدرجة الأولى.
مواجهة شاقة
في آخر مواجهات النصر والحزم كان التعادل هو صاحب الكلمة العليا، لكنه لم يأت ببساطة أو بنتيجة سلبية مثلًا أو بهدف لمثله.
المباراة انتهت بأربعة أهداف لمثلها، فقد نجح الحزم في هز شباك النصر أربع مرات منها مرة في وقت قاتل.
الفريق الذي نجح في القيام بذلك مرة يجب الحرص وتوخي الحذر عند مواجهته مرة أخرى بالأخص في مباراة كأس، التعويض فيها يكون صعبا في الدقائق الأخيرة.
المثير لإحباط جماهير النصر في تلك المواجهة التي خسروا فيها نقطتين في صراع لقب دوري روشن السعودي مع الهلال، أن "الزعيم" وقتها كان يمر بأفضل أحواله، وأن النصر كان في حاجة لحصد كل نقطة ممكنة من أجل تشكيل بعض الضغط على صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية عالميًا.
ليس هذا فحسب، المحبط حقًا أن الحزم سجل أربعة أهداف في شوط واحد فقط، بعدما سدد 14 تسديدة على مرمى العالمي.
سلاح ذو حدين
بالطبع مواجهة الحزم قد تكون سلاحا ذا حدين، ويستفيد منها النصر في الموسم الجديد بشكل كبير.
ذلك سيحدث حال نجح كريستيانو رونالدو ورفاقه في الاستفادة من تلك المواجهة والفوز بنتيجة كبيرة أو فارق أهداف واسع.
فوز من هذا القبيل مع بداية الموسم أمام أحد الفرق التي كانت السبب في تعثرات النصر سيبعث برسالة حادة وقوية لكل المنافسين في الموسم الجديد.
فهل يستفيد النصر من القرعة التي أقيمت ويبعث برسالة قوية للمنافسين؟ أم يجد نفسه خاسرًا لأولى بطولات الموسم بشكل سريع؟.