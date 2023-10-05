خرج ولم يعد.. سر اختفاء لامين يامال من الملعب أثناء مباراة بورتو وبرشلونة

واستغل توريس، الذي شارك بديلًا في الدقيقة الـ34 لتعويض المصاب روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة خاطئة للخلف من لاعب وسط بورتو روماريو بارو لينفرد بالمرمى ويهز الشباك بلمسة متقنة في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.

وخلال المباراة لاحظ المتابعون عدم وجود اللاعب لامين يامال منذ الدقيقة الـ70 رغم أنه بدأ المباراة أساسيًّا قبل أن يعلن عن استبداله في الدقيقة الـ80 بماركوس ألونسو.

وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة :"لامين كان مريضًا، لقد أخبرني بذلك، طلب الذهاب إلى المرحاض في الدقيقة الـ71 فوافقت وطلبت منه العودة بسرعة، لكنه خرج ولم يعد".