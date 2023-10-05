خرج ولم يعد.. سر اختفاء لامين يامال من الملعب أثناء مباراة بورتو وبرشلونة
كشف تشافي هيرناندز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تفاصيل ما حدث للامين يامال خلال مباراة الفريق أمس أمام بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار دونيتسك الذي هزم أنتويرب متذيل الترتيب 3-2.
واستغل توريس، الذي شارك بديلًا في الدقيقة الـ34 لتعويض المصاب روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة خاطئة للخلف من لاعب وسط بورتو روماريو بارو لينفرد بالمرمى ويهز الشباك بلمسة متقنة في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.
وخلال المباراة لاحظ المتابعون عدم وجود اللاعب لامين يامال منذ الدقيقة الـ70 رغم أنه بدأ المباراة أساسيًّا قبل أن يعلن عن استبداله في الدقيقة الـ80 بماركوس ألونسو.
وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة :"لامين كان مريضًا، لقد أخبرني بذلك، طلب الذهاب إلى المرحاض في الدقيقة الـ71 فوافقت وطلبت منه العودة بسرعة، لكنه خرج ولم يعد".
وحسب تقارير إسبانية فإن اللاعب يعاني من آلام في المعدة وهو ما لم يمكنه من استكمال المباراة.
وأعلن برشلونة منذ يومين تجديد التعاقد مع يامال بعدما أظهر اللاعب مستويات لافتة منذ بداية مشاركاته مع الفريق الأول.
وأصبح يامال أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيًّا في دوري أبطال أوروبا.