مدرب الجيش الملكي: نبارك للأهلي المصري تعاقده مع رضا سليم (فيديو)

تحدث نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، عن لاعبه رضا سليم، المنتظر انضمامه للأهلي المصري، مشددا على امتلاكه قدرات كبيرة.

ووصل رضا سليم إلى مصر، مساء الأحد، تمهيدا للخضوع إلى الكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للأهلي بشكل رسمي.

وقال نصر الدين النابي، في تصريحات تلفزيونية: "نبارك للنادي الأهلي تعاقدهم مع رضا سليم، ولكن نلومهم لأنهم أفقدونا لاعبا مهما في صفوف الفريق. وفي كرة القدم لا يوجد حزن، ولكن هناك واقعية. اللاعب كان يمثل 40% من الشق الهجومي لنادي الجيش الملكي".