مدرب الجيش الملكي: نبارك للأهلي المصري تعاقده مع رضا سليم (فيديو)
تحدث نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، عن لاعبه رضا سليم، المنتظر انضمامه للأهلي المصري، مشددا على امتلاكه قدرات كبيرة.
ووصل رضا سليم إلى مصر، مساء الأحد، تمهيدا للخضوع إلى الكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للأهلي بشكل رسمي.
وقال نصر الدين النابي، في تصريحات تلفزيونية: "نبارك للنادي الأهلي تعاقدهم مع رضا سليم، ولكن نلومهم لأنهم أفقدونا لاعبا مهما في صفوف الفريق. وفي كرة القدم لا يوجد حزن، ولكن هناك واقعية. اللاعب كان يمثل 40% من الشق الهجومي لنادي الجيش الملكي".
وأضاف: "رضا سليم قيمة ثابتة ولديه مساحة كبيرة للتطور مع فريق كبير مثل الأهلي ومع مدربهم مارسيل كولر، كما أنه يمتلك حلولا فردية في المباريات المغلقة، لاعب صاحب حلول وهذه النوعية من اللاعبين قلت جدًا في الوطن العربي حتى في أوروبا، كولر يعرف مستوى اللاعب".
وتابع: "رسالتي لرضا سليم، يجب أن يعرف أن النجاح في النادي الأهلي صعب مهما كان مستواك، لأنك مع لاعبين كبار وأصحاب ثقافة كبيرة جدًا ويجب أن تكون متواضعا أمام تاريخ الفريق الأحمر. إن لم تفهم طبيعة النادي الأهلي فإن حظوظ النجاح ستقل".
وأشار: "أفضل مركز لرضا سليم هو الجناح الأيمن، وإذا تغير مركزه ربما يتأثر مستواه بعض الشيء. وليس لدي علم بحقيقة طلب دخول أي لاعب من الأهلي في الصفقة".
ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.
وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالها 32 هدفا وصنع 26 أخرى.
وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.