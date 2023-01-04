ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتجاوز سالرنيتانا ويعزز موقعه في المركز الثاني (فيديو)

سجل ساندرو تونالي هدفا وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2-1 على مضيفه سالرنيتانا، اليوم الأربعاء، مع عودة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام سبعة أسابيع؛ بسبب كأس العالم وعيد الميلاد.

وهز رفائيل لياو وتونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر والذي سيلعب لاحقا ضد إنتر.