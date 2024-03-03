مايوركا يقدم هدية العمر لريال مدريد
قدَّم ريال مايوركا "هدية العمر" لريال مدريد بعدما تغلب 1/0 على ضيفه جيرونا، مطارد ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 33 بتوقيع خوسيه كوبيتي.
وجاءت خسارة جيرونا أمام ريال مايوركا بعد تعادل ريال مدريد 2/2 مع فالنسيا، أمس السبت.
وبذلك يبقى الفارق بين ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، وجيرونا الثاني، 7 نقاط.
ويملك ريال مدريد 66 نقطة مقابل 59 نقطة لجيرونا.
ويملك برشلونة 57 نقطة ولعب مباراة أقل من ريال مدريد وجيرونا، وحال فوز النادي الكتالوني على مضيفه أتلتيك بلباو سيرتفع رصيد برشلونة إلى 60 نقطة في المركز الثاني.
وفي آخر 10 مباريات في الليغا فاز جيرونا 4 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر 3 مرات، بينها الخسارة 0/4 أمام ريال مدريد.
وخسارة جيرونا أمام ريال مايوركا هدية لبرشلونة أيضًا، حيث سيصعد النادي الكتالوني إلى المركز الثاني حال فوزه على أتلتيك بلباو في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وتتبقى 11 مباراة لجيرونا في الليغا أبرزها أمام: ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا.
وفاز جيرونا 5/3 على ريال مايوركا في الدور الأول من الليغا، في سبتمبر الماضي، لكن مايوركا أطاح بجيرونا من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في يناير الماضي، بالفوز عليه 3/2، قبل أن يفوز مايوركا 1/0، اليوم الأحد، في الليغا.