مايوركا يقدم هدية العمر لريال مدريد

قدَّم ريال مايوركا "هدية العمر" لريال مدريد بعدما تغلب 1/0 على ضيفه جيرونا، مطارد ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 33 بتوقيع خوسيه كوبيتي.

وجاءت خسارة جيرونا أمام ريال مايوركا بعد تعادل ريال مدريد 2/2 مع فالنسيا، أمس السبت.

وبذلك يبقى الفارق بين ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، وجيرونا الثاني، 7 نقاط.