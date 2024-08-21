كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، في الميركاتو الحالي.

وخلال الأيام الماضية، كشفت عدة تقارير عن وجود صفقة ينتقل بموجبها ساديو ماني للاتحاد للإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب وجود أزمة بينه وبين كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فارس الفزي في تصريحات تلفزيونية: "الاتحاد كان شبه اتفق مع برنامج الاستقطاب لضم ساديو ماني من النصر، ولكن هناك خلافات حدثت، حسب المعلومات المتاحة لي بسبب من سيتحمل راتب اللاعب، وحسب ما علمت أيضا أن اللاعب كان آخر من يعلم بشأن هذا الموضوع، ولذلك طلب في حال رحيله زيادة راتبه غير الراتب الذي يحصل عليه من النصر، وما زالت هناك مفاوضات مستمرة حول هذا الشأن، كما أن الاتحاد يركز على التعاقد مع قلب دفاع سوبر وخصص ميزانية تتجاوز 30 مليون يورو لضم المدافع الجديد".

فيما قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، إن "النصر يرفض بشكل كامل تحمل راتب ساديو ماني، وما تم التوصل إليه إن الاتحاد هو ما سيتحمل راتب النجم السنغالي".

وتعاقد النصر مع ماني (32 عاماً) في أغسطس الماضي لمدة 4 أعوام حتى 2027 قضى منها موسماً واحداً في صفوف الفريق.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل فيها 19هدفاً، وصنع 11، بمجموع دقائق 3951، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون، والهلال.