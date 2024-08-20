أبرزهن الأردنية ميساء جبارة.. النصر السعودي يستغني عن 5 لاعبات

استغنى نادي النصر السعودي عن 5 لاعبات من الفريق الأول لكرة القدم للسيدات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

ونشر النصر السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس وجه خلالها الشكر لخمس لاعبات، رغم التتويج بلقب الدوري المحلي.

واستغنى النصر عن اللاعبة الأردنية ميساء جبارة بعد ارتباط دام لما يقرب من عامين كاملين.

وكانت ميساء صاحبة الـ 34 عامًا أول لاعبة أردنية تحترف في فرنسا حين لعبت لنادي جرينوبل كما بدأت مشوارها في نادي عمان الأردني.

ووجه النادي السعودي الشكر أيضًا للتونسية سامية العوني ومواطنتها غادة العيادي بعد الفترة التي قضتها اللاعبتان مع صفوف الفريق.

واستغنى النصر أيضًا عن البرازيلية إيزابيلا أغويز والفرنسية أميناتا ديالو التي حملت شارة قيادة الفريق في بعض المباريات.

ويستعد النصر لافتتاح موسمه الجديد بخوض منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات خلال الفترة بين 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وتوج النصر بلقب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي كما دعم صفوفه في الموسم الحالي بضم لاعبة ريال مدريد الإسباني كاثلين سوزا بعدما وقعت عقود الفريق في معسكر إسبانيا.